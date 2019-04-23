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13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гимельстоб приговорен к трем годам условно за нападение на бизнесмена

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бывший американский теннисист, комментатор и член совета директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джастин Гимельстоб приговорен к трем годам условно и 60 дням общественных работ за нападение на бизнесмена Рэндалла Каплана, сообщает New York Times.

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Источник: AP 2019

Гимельстоб 31 октября 2018 года, во время празднования Хэллоуина, напал на Каплана и на глазах его жены и двухлетней дочери нанес ему порядка 50 ударов. Жена потерпевшего Мэдисон Каплан заявила в суде, что во время нападения она была беременна, а после инцидента у нее случился выкидыш. По сообщениям СМИ, Гимельстоб совершил нападение на своего знакомого, посчитав, что Рэндалл Каплан повлиял на его развод с бывшей женой Кэри.

42-летний Гимельстоб выиграл два турнира Большого шлема в миксте и 13 турниров ATP в парном разряде.

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