Гимельстоб приговорен к трем годам условно за нападение на бизнесмена

Гимельстоб 31 октября 2018 года, во время празднования Хэллоуина, напал на Каплана и на глазах его жены и двухлетней дочери нанес ему порядка 50 ударов. Жена потерпевшего Мэдисон Каплан заявила в суде, что во время нападения она была беременна, а после инцидента у нее случился выкидыш. По сообщениям СМИ, Гимельстоб совершил нападение на своего знакомого, посчитав, что Рэндалл Каплан повлиял на его развод с бывшей женой Кэри.