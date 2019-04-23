Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:30
Вальядолид
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Алавес
Барселона
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас СтарзОТ2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз5
Вашингтон Кэпиталз2
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов?
13«Ливерпуль» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
13:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симона Халеп пропустит турнир в Штутгарте из-за травмы

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Румынка Симона Халеп, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не выступит на турнире в немецком Штутгарте из-за повреждения левого бедра, сообщается в официальном микроблоге соревнования в Twitter.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В прошедшие выходные Халеп принимала участие в полуфинальном матче Кубка Федерации, в котором сборная Румынии проиграла команде Франции (2−3).

Во время загрузки произошла ошибка.

Матчи основной сетки турнира в Штутгарте с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов стартовали во вторник и продлятся до 28 апреля. Помимо Халеп с соревнования в Германии из-за болезни снялась испанка Гарбинье Мугуруса. Как сообщается в официальном микроблоге WTA в Twitter, вместо них на турнире как lucky loser выступят россиянка Вера Звонарева и итальянка Джулия Гатто-Монтиконе, которые в первом круге сыграют с белоруской Викторией Азаренко и хорваткой Донной Векич соответственно.

 Пак рассказал, зачем извинился перед Кокориным и Мамаевым после избиения
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Порье: Хабиб не является идеальным, победить можно любого
Подруга Кокорина рассказала, как начался конфликт с Соловчуком
В «Ювентусе» нашли страдающего из-за Роналду футболиста
Радулов помог «Далласу» выйти в 1/2 финала Запада в Кубке Стэнли
Игроки МЮ поссорились из-за проигрыша «Эвертону»
Полузащитник «Челси» выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь