Симона Халеп пропустит турнир в Штутгарте из-за травмы

Матчи основной сетки турнира в Штутгарте с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов стартовали во вторник и продлятся до 28 апреля. Помимо Халеп с соревнования в Германии из-за болезни снялась испанка Гарбинье Мугуруса. Как сообщается в официальном микроблоге WTA в Twitter, вместо них на турнире как lucky loser выступят россиянка Вера Звонарева и итальянка Джулия Гатто-Монтиконе, которые в первом круге сыграют с белоруской Викторией Азаренко и хорваткой Донной Векич соответственно.