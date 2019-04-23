Симона Халеп пропустит турнир в Штутгарте из-за травмы
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Румынка Симона Халеп, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не выступит на турнире в немецком Штутгарте
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Румынка Симона Халеп, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не выступит на турнире в немецком Штутгарте
В прошедшие выходные Халеп принимала участие в полуфинальном матче Кубка Федерации, в котором сборная Румынии проиграла команде Франции (2−3).
Матчи основной сетки турнира в Штутгарте с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов стартовали во вторник и продлятся до 28 апреля. Помимо Халеп с соревнования в Германии