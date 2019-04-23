Звонарева попала в основную сетку турнира WTA в Штутгарте после снятия Халеп и Мугурусы

Источник: РИА "Новости"

Такое право 34-летняя теннисистка получила после того, как с турнира снялись вторая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая пропустит соревнования из-за травмы левого бедра, и испанка Гарбинье Мугуруса (19-й номер в рейтинге WTA).

Таким образом, Звонарева, проигравшая в финале квалификации представительнице Люксембурга Мэнди Минелле (3:6, 7:5, 2:6), сыграет 24 апреля в первом круге с белорусской Викторией Азаренко (61). Кроме того, в основной посев попала итальянка Джулия Гатто-Монтиконе (169), также проигравшая в квалификации, она встретится с хорваткой Донной Векич (25).

Звонарева занимает 84-е место в обновленном рейтинге WTA. В активе россиянки 12 побед на турнирах WTA, лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в финалы Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010).