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15:45 (мск), источник: ТАСС

Звонарева попала в основную сетку турнира WTA в Штутгарте после снятия Халеп и Мугурусы

ТАСС, 23 апреля. Россиянка Вера Звонарева выступит в основной сетке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Штутгарте.

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Источник: РИА "Новости"

Такое право 34-летняя теннисистка получила после того, как с турнира снялись вторая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая пропустит соревнования из-за травмы левого бедра, и испанка Гарбинье Мугуруса (19-й номер в рейтинге WTA).

Таким образом, Звонарева, проигравшая в финале квалификации представительнице Люксембурга Мэнди Минелле (3:6, 7:5, 2:6), сыграет 24 апреля в первом круге с белорусской Викторией Азаренко (61). Кроме того, в основной посев попала итальянка Джулия Гатто-Монтиконе (169), также проигравшая в квалификации, она встретится с хорваткой Донной Векич (25).

Звонарева занимает 84-е место в обновленном рейтинге WTA. В активе россиянки 12 побед на турнирах WTA, лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в финалы Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010).

Турнир в Штутгарте завершится 28 апреля. Призовой фонд соревнований $886 тыс.

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