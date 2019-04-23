Касаткина победила Мертенс и вышла во второй круг турнира в Штутгарте
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг теннисного турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина пробилась во второй круг теннисного турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов.
Касаткина в первом раунде обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 7:6 (10:8), 7:5. Матч продолжался 1 час 54 минуты.
В следующем круге Касаткина встретится с победительницей противостояния Донна Векич (Хорватия) — Джулия