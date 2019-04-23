Кузнецова вышла во второй раунд теннисного турнира в Стамбуле
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова оформила выход во второй круг теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова оформила выход во второй круг теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Кузнецова (wild card) во вторник взяла верх над турчанкой Чаглой Бююкакчай, также получившей от организаторов специальное приглашение, со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча длилась 1 час 54 минуты.
Российская теннисистка во втором круге сыграет с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Айла Томлянович (Австралия, пятый номер посева).