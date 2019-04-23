Кузнецова вышла во второй раунд теннисного турнира в Стамбуле

Кузнецова вышла во второй раунд теннисного турнира в Стамбуле

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова оформила выход во второй круг теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.