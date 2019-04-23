Россиянка Вера Звонарева будет соперницей Виктории Азаренко в Штутгарте

Согласно первоначальной жеребьевке Виктория Азаренко, занимающая сейчас 61-е место, должна была встретиться с испанкой Гарбинье Мугурусой (19), но она отказалась от участия в этих соревнованиях. Победитель матча между Азаренко и Звонаревой сыграет в 1/8 финала с четвертой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой. На старте соревнований в парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с грузинско-российским тандемом Оксана Калашникова / Анна Блинкова.