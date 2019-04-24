Касаткина: Нынешний сезон — катастрофа, но все проходят через это

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В 2019 году Касаткина до турнира в Штутгарте, который проходит на этой неделе, одержала две победы в девяти матчах и только на одном турнире дошла до четвертьфинала.

Начавшая сезон на 10-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка опустилась на 22-е место.

«Это катастрофа, — приводит официальный сайт WTA слова Касаткиной, которая описала свои выступления в текущем сезоне. — Но я думаю, что это нормально. Каждый игрок проходил через сложные моменты в карьере, возможно, один или два раза, а иногда и больше. Поэтому все в порядке. Ты получаешь опыт, такова жизнь. Важно выйти из трудной ситуации, продолжать бороться. Когда тебе выпадают такие испытания, ты по-настоящему понимаешь, на что способен».

В первом раунде турнира в Штутгарте Касаткина обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 7:6 (10:8), 7:5.