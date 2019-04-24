Итоговый турнир ATP с 2021 по 2025 год будет проходить в Турине

«Итоговый турнир ATP — это самое большое и престижное соревнование, которое проводится ATP. Это турнир, который все время менял место проведения, и я очень рад, что он будет проходить в Турине с 2021 года. До него еще несколько лет, но я знаю, что игроки будут очень рады участвовать в нем, и я также надеюсь, что буду частью этого особенного события», — заявил президент совета игроков ATP и первая ракетка мира серб Новак Джокович.