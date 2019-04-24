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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итоговый турнир ATP с 2021 по 2025 год будет проходить в Турине

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в течение пяти лет с 2021 года будет принимать итальянский город Турин, сообщается на сайте ATP.

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Источник: Reuters

Турнир, который с 2009 по 2020 год проходит в Лондоне, в Турине примет арена «Пала Альпитур». Призовой фонд турнира в 2021 году составит рекордные 14,5 миллиона долларов.

«Итоговый турнир ATP — это самое большое и престижное соревнование, которое проводится ATP. Это турнир, который все время менял место проведения, и я очень рад, что он будет проходить в Турине с 2021 года. До него еще несколько лет, но я знаю, что игроки будут очень рады участвовать в нем, и я также надеюсь, что буду частью этого особенного события», — заявил президент совета игроков ATP и первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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