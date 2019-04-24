Даниил Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
Медведев, посеянный на турнире под седьмым номером, во втором раунде обыграл испанца Альберта
В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи Маккензи Макдональд (США) — Жиль Симон (Франция, 11-й номер посева).