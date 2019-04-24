Гаспарян обыграла Бузарнеску и вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Гаспарян во втором круге обыграла вторую ракетку турнира румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов.

В следующем раунде Гаспарян может встретиться со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая во втором круге сыграет с венгеркой Тимей Бабош.