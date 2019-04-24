Гаспарян обыграла Бузарнеску и вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Гаспарян во втором круге обыграла вторую ракетку турнира румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов.
В следующем раунде Гаспарян может встретиться со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая во втором круге сыграет с венгеркой Тимей Бабош.