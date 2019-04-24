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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гаспарян обыграла Бузарнеску и вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Гаспарян во втором круге обыграла вторую ракетку турнира румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов.

В следующем раунде Гаспарян может встретиться со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая во втором круге сыграет с венгеркой Тимей Бабош.

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