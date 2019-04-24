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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира в Барселоне

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Получивший первый номер посева Надаль в среду в матче второго круга одержал победу над аргентинцем Леонардо Майером — 6:7 (7:9), 6:4, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 50 минут.

Следующим соперником Надаля станет его соотечественник и обладатель wild card Давид Феррер.

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