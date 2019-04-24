Карен Хачанов проиграл Гуидо Пелье во втором круге турнира в Барселоне

Карен Хачанов проиграл Гуидо Пелье во втором круге турнира в Барселоне

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вылетел с теннисного турнира в испанской Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.