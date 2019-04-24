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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карен Хачанов проиграл Гуидо Пелье во втором круге турнира в Барселоне

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вылетел с теннисного турнира в испанской Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче второго круга Хачанов (6-й номер посева) проиграла аргентинцу Гуидо Пелье со счетом 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

В третьем круге турнира Пелья сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Бенуа Пер (Франция).

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