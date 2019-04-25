Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 1 час 19 минут. До этого Макдональд и Медведев встречались один раз, россиянин также одержал победу.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча между болгарином Григором Димитровым (13) и Николасом Джарри из Чили.

Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.