Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне
ТАСС, 25 апреля. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда в третьем круге турнира Ассоциации
ТАСС, 25 апреля. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда в третьем круге турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 1 час 19 минут. До этого Макдональд и Медведев встречались один раз, россиянин также одержал победу.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча между болгарином Григором Димитровым (13) и Николасом Джарри из Чили.
Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.
Соревнования в Барселоне завершатся 28 апреля.