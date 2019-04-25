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16:00 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне

ТАСС, 25 апреля. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне и вышел в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет $3 млн.

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 1 час 19 минут. До этого Макдональд и Медведев встречались один раз, россиянин также одержал победу.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча между болгарином Григором Димитровым (13) и Николасом Джарри из Чили.

Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.

Соревнования в Барселоне завершатся 28 апреля.

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