Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на турнире в Китае

Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на турнире в Китае

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Игнатик и Теймураз Габашвили не сумели выйти в полуфинал парного разряда на турнире серии «Челленджер» в китайском Наньчане с призовым фондом $54 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.