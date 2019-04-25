Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте

В четверг в матче второго круга Касаткина проиграла хорватке Донне Векич — 1:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

После вылета Касаткиной единственной россиянкой на турнире осталась Анастасия Павлюченкова, которая позднее поспорит за выход в четвертьфинал с эстонкой Анетт Контавейт (8-й номер посева).