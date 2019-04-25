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25 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в ¼ финала теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.

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Надаль, получивший первый номер посева, в матче третьего круга нанес поражение соотечественнику и обладателю wild card Давиду Ферреру — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась чуть менее двух часов.

Соперник Надаля по четвертьфиналу определится в матче немца Яна-Леннарда Штруффа и грека Стефаноса Циципаса (5-й номер посева).

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