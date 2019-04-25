Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в ¼ финала теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в ¼ финала теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
Надаль, получивший первый номер посева, в матче третьего круга нанес поражение соотечественнику и обладателю wild card Давиду Ферреру — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась чуть менее двух часов.
Соперник Надаля по четвертьфиналу определится в матче немца