Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Кудерметова во втором круге нанесла поражение венгерке Тимей Бабош — 6:0, 7:6 (7:4).
Матч продолжался 1 час 33 минуты.
В следующем раунде Кудерметова встретится со своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян.