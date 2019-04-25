Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.