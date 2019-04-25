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25 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова во втором круге нанесла поражение венгерке Тимей Бабош — 6:0, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Кудерметова встретится со своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

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