Белоруска Виктория Азаренко пробилась в ¼ финала теннисного турнира в Штутгарте

В 1/8 финала Виктория Азаренко встречалась с четвертой ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой и победила в трехсетовом поединке — 4:6, 6:3, 6:4. В первом сете соперницы на протяжении 9 геймов брали очки на своих подачах и только потом чешка смогла выиграть подачу белоруски, а с ней и всю партию. Во втором сете Виктория Азаренко сыграла очень собранно и взяла реванш. В решающей партии борьба была очень упорной, в которой сильнее оказалась белорусская теннисистка. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.