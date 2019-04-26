Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Барселоне

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 1 час 27 минут. Ранее Медведев и Харри не встречались друг с другом.

Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.