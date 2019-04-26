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15:32 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Барселоне

ТАСС, 26 апреля. Россиянин Даниил Медведев обыграл чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Призовой фонд соревнований составляет $3 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 1 час 27 минут. Ранее Медведев и Харри не встречались друг с другом.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча между японцем Кэем Нисикори (4) и испанцем Роберто Карбальесом.

Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.

Соревнования в Барселоне завершатся 28 апреля.

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