Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Барселоне
ТАСС, 26 апреля. Россиянин Даниил Медведев обыграл чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира Ассоциации
ТАСС, 26 апреля. Россиянин Даниил Медведев обыграл чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 1 час 27 минут. Ранее Медведев и Харри не встречались друг с другом.
Следующим соперником Медведева станет победитель матча между японцем Кэем Нисикори (4) и испанцем Роберто Карбальесом.
Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.
Соревнования в Барселоне завершатся 28 апреля.