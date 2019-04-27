Виктория Азаренко не вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

В четвертьфинале белоруска встречалась с эстонкой Анетт Контавейт (15) и выиграла первый сет 7:5, а во втором уступила с таким же счетом. В решающей партии при счете 3:0 в пользу эстонской теннисистки Виктория Азаренко не смогла продолжить игру из-за травмы.