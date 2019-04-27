Виктория Азаренко не вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

В четвертьфинале белоруска встречалась с эстонкой Анетт Контавейт (15) и выиграла первый сет 7:5, а во втором уступила с таким же счетом. В решающей партии при счете 3:0 в пользу эстонской теннисистки Виктория Азаренко не смогла продолжить игру из-за травмы.
На старте турнира Виктория Азаренко победила россиянку Веру Звонареву (84) — 7:5, 6:4, а в 1/8 финала переиграла четвертую ракетку планеты чешку Каролину Плишкову — 4:6, 6:3, 6:4.
В борьбе за выход в финал Анетт Контавейт будет соперничать с лидером мирового рейтинга японкой Наоми Осакой.
Другую полуфинальную пару составили чешка Петра Квитова (3) и голландка Кики Бертенс (7).
Матчи за выход в финал пройдут 27 апреля, решающий поединок за главный приз состоится 28 апреля.