Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Барселоне
ТАСС, 27 апреля. Россиянин Даниил Медведев победил японца Кэя Нисикори в полуфинале турнира Ассоциации
ТАСС, 27 апреля. Россиянин Даниил Медведев победил японца Кэя Нисикори в полуфинале турнира Ассоциации
Медведев, посеянный на турнире под седьмым номером, победил японца (4) со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 26 минут. До этого Медведев и Нисикори встречались три раза, в двух матчах победу одерживал японец.
В финале Медведев встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и Домиником Тимом (3) из Австрии. Матч пройдет 28 апреля.
Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.