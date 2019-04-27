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17:38 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Барселоне

ТАСС, 27 апреля. Россиянин Даниил Медведев победил японца Кэя Нисикори в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Призовой фонд соревнований составляет $3 млн.

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Источник: AP 2019

Медведев, посеянный на турнире под седьмым номером, победил японца (4) со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 26 минут. До этого Медведев и Нисикори встречались три раза, в двух матчах победу одерживал японец.

В финале Медведев встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и Домиником Тимом (3) из Австрии. Матч пройдет 28 апреля.

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Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.

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