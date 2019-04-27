Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Барселоне

Источник: AP 2019

Медведев, посеянный на турнире под седьмым номером, победил японца (4) со счетом 6:4, 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 26 минут. До этого Медведев и Нисикори встречались три раза, в двух матчах победу одерживал японец.

В финале Медведев встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и Домиником Тимом (3) из Австрии. Матч пройдет 28 апреля.