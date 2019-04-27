Муки и радости Виктории Азаренко: быть с сыном и побеждать
Споры об опекунстве между Азаренко и её бывшим бойфрендом не заканчиваются. Вика прибавляет на корте, но мыслями находится рядом с сыном.
Споры об опекунстве между Азаренко и её бывшим бойфрендом не заканчиваются. Вика прибавляет на корте, но мыслями находится рядом с сыном.
В последние годы Виктория Азаренко не так часто радует болельщиков своей игрой на корте, но у этого есть свои причины. Вместо того, чтобы наслаждаться материнством и сосредоточиться на своём возвращении на высокий теннисный уровень, Азаренко уже два года борется за опеку над сыном. Правда, в этом месяце появился повод поговорить о спортивных результатах прославленной теннисистки. В начале апреля Виктория впервые после рождения ребёнка вышла в финал турнира WTA, а под его конец впервые в сезоне вышла в четвертьфинал «Премьера’и гарантировала себе возвращение в топ-50.
Правда, матч за выход в полуфинал Штутгарта омрачился травмой плеча. Белоруска подавала на победу при 7:5, 5:4, но проиграла все оставшиеся геймы в матче и при 0:3 в решающем сете отказалась от продолжения борьбы. Рассказываем историю храброй теннисистки с большим сердцем и драмой в личной жизни.
В январе 2018 года суд Калифорнии, приняв во внимание решение белорусского суда, признал Викторию Азаренко основным опекуном над сыном. Однако отец ребёнка Билли Маккиг подал апелляцию, и апелляционный суд округа пересмотрел предыдущее решение суда первой инстанции. Дело в том, что белорусский суд известил Маккига о рассмотрении дела, направив повестку по адресу минской прописки, которую он не мог получить, находясь в США. То есть Маккига уведомили о заседании суда недолжным образом, что не позволило ему защитить свои интересы. А это противоречит нормам UCCJEA («Единого закона об юрисдикции и защите прав опеки над детьми»). Апелляционный суд согласился с доводами стороны Маккига о том, что неуведомление отца ребёнка о дате суда первой инстанции является нарушением закона, и поэтому решение белорусского суда не может быть признано легитимным и решающим в споре. А это означает, что процесс по поводу опеки начнётся с самого начала — и вести его будет исключительно суд
Как стало известно из материалов tennis.life, Маккига представляет известный юрист Алан Дершовиц, звезда процессуального, прецедентного и конституционного суда в США. И в том, как развернулось дело Азаренко против Маккига, просматривается стиль Дершовица. В возрасте 28 лет Алан Дершовиц стал самым молодым профессором Гарвардского университета в истории. В своём телевизионном шоу Ларри Кинг назвал юриста «голливудским профессором», затем поправился и в шутку отметил, что Алана играли в кино. «Все, кто знает профессора Дершовица, отзываются о нём с мрачным уважением. Адвокаты никогда не вспоминают его добрым словом», — такую характеристику в зрелом возрасте получил Алан перед публичными дебатами в Бостоне более чем тридцать лет назад.
Занятость в судебной тяжбе лишала Азаренко не только покоя, но и возможности передвижения по миру. И соответственно — игровой практики.
В прошлом году
В начале апреля девушка была одной из главных действующих лиц турнира в Монтеррее. Финал против испанки Гарбинье Мугурусы для Азаренко был первым с апреля 2016 года. Тогда в Майами Вика выиграла свой последний на данный момент турнир в одиночном разряде. Затем была беременность, рождение ребёнка, судебные тяжбы за право опеки над сыном и поиск своей игры. Увы, но завоевать главный трофей у белоруски не получилось. Азаренко вызывала на корт врача, пробовала играть с травмой ноги, но долго терпеть было невозможно. При счёте 1:6, 1:3 она решила не продолжать матч. Было видно, как от слёз блестели её глаза. На церемонию награждения Вика вышла бодрой. Говорила слова благодарности сопернице, организаторам и болельщикам. Но когда теннисистка сказала, что это «была особенная неделя, которую я буду помнить долго», то снова расплакалась. «Хочу выразить благодарность и всю мою любовь сыну Лео. Он сейчас со мной, но я разделю с ним этот особенный момент».
В январе была похожая ситуация на
На одной из