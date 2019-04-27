Муки и радости Виктории Азаренко: быть с сыном и побеждать

Источник: instagram.com/vichka35/

В последние годы Виктория Азаренко не так часто радует болельщиков своей игрой на корте, но у этого есть свои причины. Вместо того, чтобы наслаждаться материнством и сосредоточиться на своём возвращении на высокий теннисный уровень, Азаренко уже два года борется за опеку над сыном. Правда, в этом месяце появился повод поговорить о спортивных результатах прославленной теннисистки. В начале апреля Виктория впервые после рождения ребёнка вышла в финал турнира WTA, а под его конец впервые в сезоне вышла в четвертьфинал «Премьера’и гарантировала себе возвращение в топ-50.

Правда, матч за выход в полуфинал Штутгарта омрачился травмой плеча. Белоруска подавала на победу при 7:5, 5:4, но проиграла все оставшиеся геймы в матче и при 0:3 в решающем сете отказалась от продолжения борьбы. Рассказываем историю храброй теннисистки с большим сердцем и драмой в личной жизни.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwKsUEtHqsb/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwKsUEtHqsb/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Потраченные нервы на судебную тяжбу

В январе 2018 года суд Калифорнии, приняв во внимание решение белорусского суда, признал Викторию Азаренко основным опекуном над сыном. Однако отец ребёнка Билли Маккиг подал апелляцию, и апелляционный суд округа пересмотрел предыдущее решение суда первой инстанции. Дело в том, что белорусский суд известил Маккига о рассмотрении дела, направив повестку по адресу минской прописки, которую он не мог получить, находясь в США. То есть Маккига уведомили о заседании суда недолжным образом, что не позволило ему защитить свои интересы. А это противоречит нормам UCCJEA («Единого закона об юрисдикции и защите прав опеки над детьми»). Апелляционный суд согласился с доводами стороны Маккига о том, что неуведомление отца ребёнка о дате суда первой инстанции является нарушением закона, и поэтому решение белорусского суда не может быть признано легитимным и решающим в споре. А это означает, что процесс по поводу опеки начнётся с самого начала — и вести его будет исключительно суд Лос-Анджелеса без учета мнения белорусской Фемиды.

Как стало известно из материалов tennis.life, Маккига представляет известный юрист Алан Дершовиц, звезда процессуального, прецедентного и конституционного суда в США. И в том, как развернулось дело Азаренко против Маккига, просматривается стиль Дершовица. В возрасте 28 лет Алан Дершовиц стал самым молодым профессором Гарвардского университета в истории. В своём телевизионном шоу Ларри Кинг назвал юриста «голливудским профессором», затем поправился и в шутку отметил, что Алана играли в кино. «Все, кто знает профессора Дершовица, отзываются о нём с мрачным уважением. Адвокаты никогда не вспоминают его добрым словом», — такую характеристику в зрелом возрасте получил Алан перед публичными дебатами в Бостоне более чем тридцать лет назад.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bt1kRQAn--S/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt1kRQAn--S/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bt1kRQAn--S/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Victoria Azarenka (@vichka35)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-13T21:25:39+00:00">Feb 13, 2019 at 1:25pm PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Занятость в судебной тяжбе лишала Азаренко не только покоя, но и возможности передвижения по миру. И соответственно — игровой практики. Из-за этого Виктория пропустила ряд важнейший турниров за эти два года, включая US Open-2017, финал Кубка Федерации-2017 и Australian Open-2018. С лета 2017-го, когда начались слушания, она долгое время была вне игры, потому что судьба сына важнее всего остального. Всё это время теннисистка разве что тренировалась — и заодно бессильно наблюдала, как её фамилия сползает в мировом рейтинге.

Слёзы на пресс-конференциях

В прошлом году экс-первая ракетка мира рассказала о самой приятной и самой трудной частях возвращения на корт после длительного перерыва. «Самая приятная часть возвращения — это играть перед замечательной публикой и чувствовать, что за тебя болеют. Самая трудная — быть стабильной изо дня в день, быть дисциплинированной и сфокусированной», — сказала Виктория. Ещё одним минусом после возвращения стали проблемы с весом. Было видно, что за время вынужденного простоя Виктория сильно похудела. Не обязательно быть специалистом в области медицины, чтобы определить — похудела на нервной почве. То есть, не за счёт жировых отложений, а за счёт мышечной массы. И это для любой теннисистки очень существенная проблема. Особенно для Азаренко, чей конёк — атлетичный агрессивный теннис.

В начале апреля девушка была одной из главных действующих лиц турнира в Монтеррее. Финал против испанки Гарбинье Мугурусы для Азаренко был первым с апреля 2016 года. Тогда в Майами Вика выиграла свой последний на данный момент турнир в одиночном разряде. Затем была беременность, рождение ребёнка, судебные тяжбы за право опеки над сыном и поиск своей игры. Увы, но завоевать главный трофей у белоруски не получилось. Азаренко вызывала на корт врача, пробовала играть с травмой ноги, но долго терпеть было невозможно. При счёте 1:6, 1:3 она решила не продолжать матч. Было видно, как от слёз блестели её глаза. На церемонию награждения Вика вышла бодрой. Говорила слова благодарности сопернице, организаторам и болельщикам. Но когда теннисистка сказала, что это «была особенная неделя, которую я буду помнить долго», то снова расплакалась. «Хочу выразить благодарность и всю мою любовь сыну Лео. Он сейчас со мной, но я разделю с ним этот особенный момент».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bv-kaBXndJR/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bv-kaBXndJR/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/abiertognpseguros/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Abierto GNP Seguros</a> (@abiertognpseguros) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-08T02:22:48+00:00">Apr 7, 2019 at 7:22pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В январе была похожая ситуация на пресс-конференции, когда Азаренко спросили, где она находит силы, чтобы преодолевать трудности (по всей вероятности, подразумевалось и судебное дело за право опеки сына). Виктория взяла паузу, потом не выдержала и расплакалась. Отдышавшись, она нашла в себе силы ответить: «В своей жизни я прошла через многое. Порой спрашиваю себя: “Зачем мне всё это?” Но, думаю, все эти трудности делают меня сильнее. Хочу в это верить и продолжу бороться. Иногда мне нужно лишь чуть-чуть терпения, времени и немного поддержки».