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19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Муки и радости Виктории Азаренко: быть с сыном и побеждать

Споры об опекунстве между Азаренко и её бывшим бойфрендом не заканчиваются. Вика прибавляет на корте, но мыслями находится рядом с сыном.

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Источник: instagram.com/vichka35/

В последние годы Виктория Азаренко не так часто радует болельщиков своей игрой на корте, но у этого есть свои причины. Вместо того, чтобы наслаждаться материнством и сосредоточиться на своём возвращении на высокий теннисный уровень, Азаренко уже два года борется за опеку над сыном. Правда, в этом месяце появился повод поговорить о спортивных результатах прославленной теннисистки. В начале апреля Виктория впервые после рождения ребёнка вышла в финал турнира WTA, а под его конец впервые в сезоне вышла в четвертьфинал «Премьера’и гарантировала себе возвращение в топ-50.

Правда, матч за выход в полуфинал Штутгарта омрачился травмой плеча. Белоруска подавала на победу при 7:5, 5:4, но проиграла все оставшиеся геймы в матче и при 0:3 в решающем сете отказалась от продолжения борьбы. Рассказываем историю храброй теннисистки с большим сердцем и драмой в личной жизни.

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Потраченные нервы на судебную тяжбу

В январе 2018 года суд Калифорнии, приняв во внимание решение белорусского суда, признал Викторию Азаренко основным опекуном над сыном. Однако отец ребёнка Билли Маккиг подал апелляцию, и апелляционный суд округа пересмотрел предыдущее решение суда первой инстанции. Дело в том, что белорусский суд известил Маккига о рассмотрении дела, направив повестку по адресу минской прописки, которую он не мог получить, находясь в США. То есть Маккига уведомили о заседании суда недолжным образом, что не позволило ему защитить свои интересы. А это противоречит нормам UCCJEA («Единого закона об юрисдикции и защите прав опеки над детьми»). Апелляционный суд согласился с доводами стороны Маккига о том, что неуведомление отца ребёнка о дате суда первой инстанции является нарушением закона, и поэтому решение белорусского суда не может быть признано легитимным и решающим в споре. А это означает, что процесс по поводу опеки начнётся с самого начала — и вести его будет исключительно суд Лос-Анджелеса без учета мнения белорусской Фемиды.

Как стало известно из материалов tennis.life, Маккига представляет известный юрист Алан Дершовиц, звезда процессуального, прецедентного и конституционного суда в США. И в том, как развернулось дело Азаренко против Маккига, просматривается стиль Дершовица. В возрасте 28 лет Алан Дершовиц стал самым молодым профессором Гарвардского университета в истории. В своём телевизионном шоу Ларри Кинг назвал юриста «голливудским профессором», затем поправился и в шутку отметил, что Алана играли в кино. «Все, кто знает профессора Дершовица, отзываются о нём с мрачным уважением. Адвокаты никогда не вспоминают его добрым словом», — такую характеристику в зрелом возрасте получил Алан перед публичными дебатами в Бостоне более чем тридцать лет назад.

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Занятость в судебной тяжбе лишала Азаренко не только покоя, но и возможности передвижения по миру. И соответственно — игровой практики. Из-за этого Виктория пропустила ряд важнейший турниров за эти два года, включая US Open-2017, финал Кубка Федерации-2017 и Australian Open-2018. С лета 2017-го, когда начались слушания, она долгое время была вне игры, потому что судьба сына важнее всего остального. Всё это время теннисистка разве что тренировалась — и заодно бессильно наблюдала, как её фамилия сползает в мировом рейтинге.

Слёзы на пресс-конференциях

В прошлом году экс-первая ракетка мира рассказала о самой приятной и самой трудной частях возвращения на корт после длительного перерыва. «Самая приятная часть возвращения — это играть перед замечательной публикой и чувствовать, что за тебя болеют. Самая трудная — быть стабильной изо дня в день, быть дисциплинированной и сфокусированной», — сказала Виктория. Ещё одним минусом после возвращения стали проблемы с весом. Было видно, что за время вынужденного простоя Виктория сильно похудела. Не обязательно быть специалистом в области медицины, чтобы определить — похудела на нервной почве. То есть, не за счёт жировых отложений, а за счёт мышечной массы. И это для любой теннисистки очень существенная проблема. Особенно для Азаренко, чей конёк — атлетичный агрессивный теннис.

В начале апреля девушка была одной из главных действующих лиц турнира в Монтеррее. Финал против испанки Гарбинье Мугурусы для Азаренко был первым с апреля 2016 года. Тогда в Майами Вика выиграла свой последний на данный момент турнир в одиночном разряде. Затем была беременность, рождение ребёнка, судебные тяжбы за право опеки над сыном и поиск своей игры. Увы, но завоевать главный трофей у белоруски не получилось. Азаренко вызывала на корт врача, пробовала играть с травмой ноги, но долго терпеть было невозможно. При счёте 1:6, 1:3 она решила не продолжать матч. Было видно, как от слёз блестели её глаза. На церемонию награждения Вика вышла бодрой. Говорила слова благодарности сопернице, организаторам и болельщикам. Но когда теннисистка сказала, что это «была особенная неделя, которую я буду помнить долго», то снова расплакалась. «Хочу выразить благодарность и всю мою любовь сыну Лео. Он сейчас со мной, но я разделю с ним этот особенный момент».

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В январе была похожая ситуация на пресс-конференции, когда Азаренко спросили, где она находит силы, чтобы преодолевать трудности (по всей вероятности, подразумевалось и судебное дело за право опеки сына). Виктория взяла паузу, потом не выдержала и расплакалась. Отдышавшись, она нашла в себе силы ответить: «В своей жизни я прошла через многое. Порой спрашиваю себя: “Зачем мне всё это?” Но, думаю, все эти трудности делают меня сильнее. Хочу в это верить и продолжу бороться. Иногда мне нужно лишь чуть-чуть терпения, времени и немного поддержки».

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На одной из пресс-конференций в Штутгарте Азаренко заявила, что чувствует себя по-другому в сравнении с тем, что было в январе. За это время она смогла переосмыслить некоторые вещи и понять, в каком направлении нужно двигаться в личной жизни и карьере. «Думаю, в первый раз в жизни я поняла, как любить и наслаждаться происходящим. Все говорят, что надо получать удовольствие от жизни, а ты думаешь: “Чёрт возьми, что вы несёте?” Мне больно, я несчастна, чему тут радоваться? Но, очевидно, это возможно. Нужно лишь найти свой путь и оставаться сильной и сосредоточенной. При этом нужно быть открытой и восприимчивой к новому». Для осознания этих вещей Вике потребовалось много времени, но сейчас она спокойна и находится в гармонии с самой собой.

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