Павлюченкова и Шафаржова проиграли в финале турнира WTA в Штутгарте в паре
ТАСС, 28 апреля. Россиянка Анастасия Павлюченкова и Луция Шафаржова из Чехии уступили немкам Моне Бартель и
ТАСС, 28 апреля. Россиянка Анастасия Павлюченкова и Луция Шафаржова из Чехии уступили немкам Моне Бартель и
27-летняя Павлюченкова и 32-летняя Шафаржова уступили немкам со счетом 6:2, 3:6, 6:10. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA в личном разряде и пяти — в парном. В рейтинге ассоциации россиянка занимает 34-е место. Шафаржова занимает 92-е место, на ее счету семь побед в турнирах WTA в личном разряде и 15 — в парном.