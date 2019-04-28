Павлюченкова и Шафаржова проиграли в финале турнира WTA в Штутгарте в паре

Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA в личном разряде и пяти — в парном. В рейтинге ассоциации россиянка занимает 34-е место. Шафаржова занимает 92-е место, на ее счету семь побед в турнирах WTA в личном разряде и 15 — в парном.