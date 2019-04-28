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19:05 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев проиграл австрийцу Тиму в финале турнира в Барселоне

ТАСС, 28 апреля. Россиянин Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в испанской Барселоне. Призовой фонд соревнований составляет $3 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 25-летнего австрийца, посеянного на турнире под третьим номером. До этого Тим и 23-летний Медведев (7) встречались один раз, на турнире в Санкт-Петербурге также победу одержал теннисист из Австрии.

В 2019 году Медведев в третий раз сыграл в финале турнира ATP. На счету россиянина победа на турнире в Софии и поражение в решающем матче соревнования в Роттердаме.

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Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.

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