Российский теннисист Медведев проиграл австрийцу Тиму в финале турнира в Барселоне

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 25-летнего австрийца, посеянного на турнире под третьим номером. До этого Тим и 23-летний Медведев (7) встречались один раз, на турнире в Санкт-Петербурге также победу одержал теннисист из Австрии.

В 2019 году Медведев в третий раз сыграл в финале турнира ATP. На счету россиянина победа на турнире в Софии и поражение в решающем матче соревнования в Роттердаме.