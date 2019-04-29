Российский теннисист Медведев сохранил 14-е место в рейтинге ATP
ТАСС, 29 апреля. Россиянин Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 29 апреля. Россиянин Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации
В активе 23-летнего теннисиста 2625 очков. Карен Хачанов сохранил 13-ю позицию в рейтинге (2685 очков). 28 апреля Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в финальном матче турнира ATP в испанской Барселоне (призовой фонд — $3 млн).
Рейтинг ATP от 29 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11160 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7765;.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5770;.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5590;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115;.
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 3780;.
8 (9).
9 (10). Джон Изнер (США) — 3085;.
10 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3030…
13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2685;.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…
89 (89). Андрей Рублев (Россия) — 644.