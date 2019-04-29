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09:46 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев сохранил 14-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 29 апреля. Россиянин Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: AP 2019

В активе 23-летнего теннисиста 2625 очков. Карен Хачанов сохранил 13-ю позицию в рейтинге (2685 очков). 28 апреля Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в финальном матче турнира ATP в испанской Барселоне (призовой фонд — $3 млн).

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Рейтинг ATP от 29 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11160 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7765;.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5770;.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5590;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115;.

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 3780;.

8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225;.

9 (10). Джон Изнер (США) — 3085;.

10 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3030…

13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2685;.

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

89 (89). Андрей Рублев (Россия) — 644.

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