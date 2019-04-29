Тим поднялся на 4-е место в Чемпионской гонке ATP после победы в Барселоне
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Австриец Доминик Тим поднялся с шестого на четвертое место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Австриец Доминик Тим поднялся с шестого на четвертое место в Чемпионской гонке Ассоциации
Тим в финале турнира в Барселоне победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:4, 6:0. Российский теннисист в Чемпионской гонке опустился с пятой на шестую строчку.
Чемпионская гонка АТР, версия от 29 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280,
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145,
4 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1735,
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1595,
6 (5). Даниил Медведев (Россия) — 1555,
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190,
8 (11). Кэй Нисикори (Япония) — 1080,
9 (8). Джон Изнер (США) — 1060,
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 995…
65 (62). Андрей Рублев (Россия) — 341…
71 (69). Карен Хачанов (Россия) — 290.