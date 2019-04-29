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12:49 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко поднялась на 50-е место в рейтинге WTA

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Арина Соболенко по-прежнему в первой десятке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Неделю назад Виктория Азаренко находилась на 61-й позиции, а после выхода в четвертьфинал турнира категории «Премьер» в немецком Штутгарте переместилась на 11 строк выше, имея 1100 зачетных баллов. Арина Соболенко осталась на 10-м месте (3520 очков), Александра Саснович находится на 34-й позиции (1495), Вера Лапко занимает 70-е место (803).

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Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) — 6151 очко,

2. Петра Квитова (Чехия) — 6015,

3. Симона Халеп (Румыния) — 5682,

4. Ангелика Кербер (Германия) — 5220,

5. Каролина Плишкова (Чехия) — 5111,

6. Элина Свитолина (Украина) — 4921,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4765,

8. Слоан Стивенс (США) — 4386,

9. Эшли Барти (Австралия) — 4275,

10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3520.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по-прежнему вне конкуренции серб Новак Джокович. Из белорусских теннисистов лучший Илья Ивашко, у которого 118-я позиция (484 очка).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11160,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7765,

3. Александр Зверев (Германия) — 5770,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 5590,

5. Доминик Тим (Австрия) — 5085,

6. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115,

7. Кеи Нишикори (Япония) — 3780,

8. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225,

9. Джон Изнер (США) — 3085,

10. Стефанос Циципас (Греция) — 3030.

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