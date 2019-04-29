Виктория Азаренко поднялась на 50-е место в рейтинге WTA

Неделю назад Виктория Азаренко находилась на 61-й позиции, а после выхода в четвертьфинал турнира категории «Премьер» в немецком Штутгарте переместилась на 11 строк выше, имея 1100 зачетных баллов. Арина Соболенко осталась на 10-м месте (3520 очков), Александра Саснович находится на 34-й позиции (1495), Вера Лапко занимает 70-е место (803).