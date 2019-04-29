Виктория Азаренко поднялась на 50-е место в рейтинге WTA
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Арина Соболенко
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Арина Соболенко
Неделю назад Виктория Азаренко находилась на 61-й позиции, а после выхода в четвертьфинал турнира категории «Премьер» в немецком Штутгарте переместилась на 11 строк выше, имея 1100 зачетных баллов. Арина Соболенко осталась на 10-м месте (3520 очков), Александра Саснович находится на 34-й позиции (1495), Вера Лапко занимает 70-е место (803).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) — 6151 очко,
2. Петра Квитова (Чехия) — 6015,
3. Симона Халеп (Румыния) — 5682,
4. Ангелика Кербер (Германия) — 5220,
5. Каролина Плишкова (Чехия) — 5111,
6. Элина Свитолина (Украина) — 4921,
7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4765,
8. Слоан Стивенс (США) — 4386,
9. Эшли Барти (Австралия) — 4275,
10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3520.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11160,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7765,
3. Александр Зверев (Германия) — 5770,
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 5590,
5. Доминик Тим (Австрия) — 5085,
6. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115,
7. Кеи Нишикори (Япония) — 3780,
8. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225,
9. Джон Изнер (США) — 3085,
10. Стефанос Циципас (Греция) — 3030.