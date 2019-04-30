Гаспарян завершила борьбу на турнире в Праге

Гаспарян завершила борьбу на турнире в Праге

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.