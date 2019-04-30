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30 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Гаспарян завершила борьбу на турнире в Праге

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче первого круга Гаспарян проиграла китаянке Ван Цян (3-й номер посева) со счетом 3:6, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Во втором круге Ван Цян сыграет с представительницей Люксембурга Менди Минеллой.

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