Гаспарян завершила борьбу на турнире в Праге
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В матче первого круга Гаспарян проиграла китаянке Ван Цян (3-й номер посева) со счетом 3:6, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Во втором круге Ван Цян сыграет с представительницей Люксембурга Менди Минеллой.