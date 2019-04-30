Анастасия Потапова прошла во второй круг турнира в Праге
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В матче первого раунда Потапова переиграла вторую сеяную латвийку Анастасию Севастову со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча между еще одной россиянкой Натальей Вихлянцевой и чешкой Кристиной Плишковой.