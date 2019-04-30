Анастасия Потапова прошла во второй круг турнира в Праге

В матче первого раунда Потапова переиграла вторую сеяную латвийку Анастасию Севастову со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча между еще одной россиянкой Натальей Вихлянцевой и чешкой Кристиной Плишковой.