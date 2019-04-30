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30 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Пресс-служба: Вавринку и Тима ждут на турнире в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. Австрийский теннисист Доминик Тим, занимающий 5-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и швейцарец Станислас Вавринка, выигравший три турнира Большого шлема, получили приглашение на St. Petersburg Open, сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

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Источник: Reuters

St. Petersburg Open пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 22 сентября 2019 года.

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«В городе на Неве с нетерпением ждут приезда трёхкратного чемпиона турниров серии “Большого шлема” швейцарца Стэна Вавринки — финалиста St. Petersburg Open 2016 года. Приедет защищать свой титул и свежеиспечённый чемпион Барселоны, прошлогодний финалист “Ролан Гаррос” австриец Доминик Тим, который в 2018 году завоевал в Санкт-Петербурге свой первый трофей в зале», — сообщается в пресс-релизе.

В Петербурге сыграют российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также 31-летний итальянец Фабио Фоньини, который дважды становился финалистом St. Petersburg Open.

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