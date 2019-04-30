Пресс-служба: Вавринку и Тима ждут на турнире в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. Австрийский теннисист Доминик Тим, занимающий 5-е место в рейтинге Ассоциации
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. Австрийский теннисист Доминик Тим, занимающий 5-е место в рейтинге Ассоциации
St. Petersburg Open пройдет в
«В городе на Неве с нетерпением ждут приезда трёхкратного чемпиона турниров серии “Большого шлема” швейцарца Стэна Вавринки — финалиста St. Petersburg Open 2016 года. Приедет защищать свой титул и свежеиспечённый чемпион Барселоны, прошлогодний финалист “Ролан Гаррос” австриец Доминик Тим, который в 2018 году завоевал в
В Петербурге сыграют российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также 31-летний итальянец Фабио Фоньини, который дважды становился финалистом St. Petersburg Open.