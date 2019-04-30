Кузнецова обыграла Бузарнеску в первом круге турнира в Праге

В матче первого раунда Кузнецова обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску (4-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Во втором круге соревнований Кузнецова сыграет со швейцаркой Жиль Белен Тайхманн, которая в своем матче первого раунда переиграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:3, 6:4. Эта встреча длилась 1 час 22 минуты.