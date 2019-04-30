Кузнецова обыграла Бузарнеску в первом круге турнира в Праге
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В матче первого раунда Кузнецова обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску (4-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Во втором круге соревнований Кузнецова сыграет со швейцаркой Жиль Белен Тайхманн, которая в своем матче первого раунда переиграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:3, 6:4. Эта встреча длилась 1 час 22 минуты.