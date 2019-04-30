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30 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Шарапова рассказала, в какие моменты ощущает себя по-настоящему русской

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пятикратная победительница турниров Большого шлема теннисистка Мария Шарапова рассказала о чувствах, которые испытывает, приезжая в Россию.

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32-летняя спортсменка родилась в Нягани, а в 1995 году переехала с семьей в США, где проживает по настоящее время.

«Я выросла в русской культуре, а когда вы очень молоды, то очень близко к сердцу принимаете окружающее. Я адаптировалась к культуре США за все эти годы, — приводит слова Шараповой tennisworldusa.org. — Но когда возвращаюсь в Россию из долгой поездки, пробую мясо, пельмени или блины — это так забавно. Я могу съесть столько и того, и другого. Когда возвращаюсь домой, ощущаю себя по-настоящему русской».

В нынешнем сезоне Шарапова на первом турнире серии Большого шлема, Открытом чемпионате Австралии, дошла до четвертого круга, уступив хозяйке кортов в Мельбурне Эшли Барти.

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