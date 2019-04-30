Вихлянцева вышла во второй раунд турнира в Праге
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Вихлянцева на старте турнира победила чешку Кристину Плишкову со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Во втором раунде соревнований российская теннисистка сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой.