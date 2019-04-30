Вихлянцева вышла во второй раунд турнира в Праге

Вихлянцева вышла во второй раунд турнира в Праге

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.