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30 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Вихлянцева вышла во второй раунд турнира в Праге

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Праге, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Вихлянцева на старте турнира победила чешку Кристину Плишкову со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Во втором раунде соревнований российская теннисистка сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой.

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