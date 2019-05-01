Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
Зверев, получивший от организаторов первый номер посева, во втором круге победил аргентинца Хуана Игнасио Лондеро со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 5 минут.
В четвертьфинале Зверев встретится с чилийцем Кристианом Гарином.