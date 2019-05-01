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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.

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Источник: Reuters

Зверев, получивший от организаторов первый номер посева, во втором круге победил аргентинца Хуана Игнасио Лондеро со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 5 минут.

В четвертьфинале Зверев встретится с чилийцем Кристианом Гарином.

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