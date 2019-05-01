Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.