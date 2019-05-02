Шарапова, Бушар и Джорджи — в десятке самых красивых спортсменок мира

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Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из десяти самых красивых спортсменок мира. Больше всего красивых спортсменок, по мнению журналистов газеты, в теннисе — это единственный вид спорта, от которого в десятку попали сразу три представительницы. Это Мария Шарапова, Эжени Бушар и Камила Джорджи. Мария сейчас, напомним, восстанавливается после травмы плеча. Она не выходила на корт после турнира в Санкт-Петербурге, где выиграла один матч, а затем снялась.

Шарапова надеялась вернуться в тур на соревнованиях в Штутгарте, где она трижды становилась чемпионкой, но не успела подготовиться к ним. Тем временем некоторые болельщики уже начали предполагать, что Мария забеременела. Сама россиянка в «инстаграме» опровергла эти слухи. Напомним, что она встречается с 39-летним британским миллионером Александром Гилксом.

Также Мария вспомнила об одной из главных побед в карьере. «Самый особенный мэйджор? Открытый чемпионат Франции, вероятно. Тогда мне было очень непросто возвращаться после травмы, находить стабильность, выигрывать матч за матчем. К тому же та победа принесла мне карьерный “Большой шлем”».

Тем временем Макс Айзенбад, уже больше 15 лет являющийся агентом Шараповой, предположил, что в бизнесе она преуспеет даже больше, чем в теннисе. «В 2004 году она выиграла Уимблдон и обрела не только уверенность в подобном образе жизни, но и возможность работать с крупными компаниями, проводить невероятные рекламные акции. Она задаёт много вопросов, когда встречается с режиссёрами и другими творческими людьми. Мария действительно старается понять, чего они хотят и чем занимаются. Она всё анализирует, а потом говорит: “Нет, я могу сделать лучше”. Думаю, что предприниматель из неё получится даже лучший, чем теннисист. Она невероятно нацелена на результат».

Сама Мария предположила, какой она будет через 20 лет. «У меня есть энергия, и я надеюсь, что к тому времени она у меня по-прежнему будет. Конечно, я хочу быть матерью и хорошей женой, однако при этом никогда не знаешь, что произойдёт в твоей жизни, куда она завернёт. Ты просыпаешься утром, у тебя есть план, но… Мой папа говорил мне: “Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах”. Поэтому я не хочу беспокоиться о том, что случится через 20 лет. Я всегда старалась быть примерной во многих вещах, но со временем поняла, что это невозможно. Нужно сосредоточиться на чём-то конкретном, посвятить себя одной вещи».

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Эжени Бушар в начале этого сезона начала, скажем так, подавать признаки жизни в теннисе. Канадка дошла до четвертьфинала в Окленде, в упорной борьбе уступив будущей чемпионке Юлии Гёргес, а в парном разряде завоевала там титул. Затем в основных сетках турниров ей не везло со жребием — во втором круге Australian Open Эжени попала на Серену Уильямс, а во втором раунде Дубая вышла на Симону Халеп. Но были и поражения от более слабых соперниц, в том числе в квалификации — а в последние недели Бушар на корт вовсе не выходила.

В начале апреля появилась информация, что канадка взяла паузу в выступлениях на неопределённый срок. Сама Эжени это опровергла, но точный срок своего возвращения на корт не назвала. Бушар просто написала «Фейк ньюс» (ложные новости) в ответ на это сообщение. При этом она снялась с грунтовых турниров в Чарльстоне и Боготе.

При этом перед стартом сезона Бушар заявляла, что нашла для себя мотивацию. «Сейчас я очень мотивирована на игру. С этим у меня раньше были проблемы, я испытывала сложности с мотивацией. При этом я стараюсь больше не быть перфекционисткой, вот над чем я работаю. Я понимаю, что всё не может быть идеально».

Несколько дней назад Бушар рассталась с Майклом Джойсом, который тренировал её с осени прошлого года. Ранее Джойс работал в том числе с Марией Шараповой. «Мы с Эжени решили завершить работу по взаимному согласию. Желаю ей всего наилучшего», — прокомментировал это Майкл.

Тем временем кинокомпания Fox 2000 готова приступить к созданию сценария фильма в жанре романтической комедии, который будет основан на истории свидания канадки Эжени Бушар и американского студента Джона Герке. Теннисистка проспорила встречу Джону в «Твиттере» во время Супербоула — 2017. Пока преимущество со счётом 28:3 было у «Атланты», уроженка Уэстмаунта написала: «Я так и знала, что “Атланта” победит». На что один из её подписчиков ответил: «Если выиграет “Нью-Ингленд”, сходим на свидание?» Финалистка Уимблдона-2014 ответила: «Не вопрос». В итоге «Нью-Ингленд» одержал победу, и свидание состоялось. Тогда Джон и Эжени вместе посетили игру НБА с участием «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». После этого Эжени и Джон ещё несколько раз встречались.

Камила Джорджи среди этих трёх теннисисток имеет самые скромные успехи. Бушар, как бы к ней ни относились и не шутили над ней, в свой лучший сезон была полуфиналисткой Australian Open и «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне дошла до финала. В итоге в октябре 2014 года она стала пятой ракеткой мира. Шарапова и вовсе собрала «Карьерный шлем», выиграла множество других турниров, была первой в мире и завоевала серебряную медаль Олимпиады. А Джорджи пока завоевала лишь два титула WTA и поднималась на 26-ю строчку.

Согласно некоторым данным, у Камилы есть еврейские корни. В 2012 году её отец даже вёл переговоры с федерацией тенниса Израиля по поводу финансовых условий её переезда в эту страну, но соглашение достигнуто не было.

Мама Камилы работает дизайнером одежды. Среди прочего она занимается созданием различных платьев, в которых Джорджи выходит на корт.

После ухода из тенниса Франчески Скьявоне, Флавии Пеннетты, Роберты Винчи, спада Сары Эррани сильнейшей теннисисткой страны стала именно Джорджи. Тем не менее, за сборную в Кубке Федерации Камила не играла три года — с начала 2016-го до начала 2019-го. Да и её возвращение в этом сезоне команде не помогло. В матче со швейцарками Джорджи уступила в обоих поединках, и Италия потерпела поражение.