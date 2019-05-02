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12:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова снова вне игры. Неужели это конец карьеры?

Мария рискует пропустить весь грунтовый сезон.

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Источник: AFP 2019

Мария Шарапова снялась с крупного турнира WTA в Риме, который пройдет с 13 по 19 мая. Об этом сообщил авторитетный ресурс Tennis.com. Причина — россиянка по-прежнему не восстановилась от травмы плеча, которая беспокоит ее уже давно.

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Мимо Парижа?

Последний раз Шарапова выходила на корт три месяца назад — в конце января на турнире в Санкт-Петербурге. Там 32-летняя спортсменка в первом круге победила Дарью Гаврилову, а затем снялась с матча против Дарьи Касаткиной. Опять же из-за травмы плеча.

Состояние плеча — так себе. Я уже много месяцев над ним работаю, но оно готово не на сто процентов. Еще много работы надо проводить. В конце 2018 года я посчитала, сколько турниров я смогла сыграть. К сожалению, из-за травмы их было всего 11. Это, можно сказать, уже ненормально. Надеюсь, что в этом году здоровье поможет мне и с теннисом пойдет получше.
Мария Шарапова
российская теннисистка

Увы, ее надежды не оправдались. В этом году получается играть еще меньше. Шарапова пропустила турниры в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. Ожидалось, что она вернется к началу грунтового сезона — на своих любимых состязаниях в Штутгарте (22—28 апреля). Но 18 апреля стало известно, что в Германии она не выступит, равно как и на супертурнире в Мадриде (4—11 мая). Была надежда на возвращение в Риме, но рухнула и она.

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После того, как Шарапова отказалась от участия на турнирах в Штутгарте и Мадриде, многие опасались, что теперь она, вероятно, не попадет в число «сеяных» на «Ролан Гаррос». Год назад россиянка неплохо провела грунтовый сезон — в столице Испании она дошла до четвертьфинала, а в Риме до полуфинала — благодаря чему вошла в топ-30 мирового рейтинга. Теперь же все набранные тогда очки (215 и 350 баллов соответственно) сгорят и Шарапова опустится в район 50-х мест.

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Но теперь, похоже, стоит вопрос не о «посеве», а вообще об участии Шараповой в «Ролан Гаррос». Второй в сезоне турнир «Большого шлема» начинается уже 26 мая — всего через неделю после Рима. Даже если россиянка будет готова там выступать по состоянию здоровья, делать это придется с листа — совсем без игровой практики. Чисто теоретически, можно, конечно, заявиться на небольшие соревнования в Страсбурге или Нюрнберге, которые будут на неделе перед «Ролан Гаррос». Но это крайне маловероятно. Разумнее потренироваться на парижских кортах и не подвергать плечо лишним нагрузкам.

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Огонь и желание

В любом случае, отказ Шараповой от участия в «Ролан Гаррос» кажется все более вероятным и совершенно точно не станет сенсацией. Более того, закрадываются мысли, а не конец ли это карьеры?

«В этом году я хочу выступать на главных турнирах — для меня это “Большие шлемы”. Хочу быть здоровой и сосредотачиваюсь именно на этом», — говорила Шарапова в начале января на турнире в Шэнчжене в ответ на вопрос о планах.

«Давайте доживем хотя бы один год. Потом пойдем на второй, на третий. Конечно, у меня есть внутренний огонь. Если бы у меня не было желания играть в теннис, я бы после Австралии сюда не поехала», — а это ее ответ на тот же вопрос уже в конце января в Санкт-Петербурге.

Огонь и желание, может, и есть, но, увы, эти желания не совпадают с возможностями. К сожалению, у Шараповой не получается нормально готовиться даже к «Большим шлемам», а это она называла своей приоритетной задачей.

Проблемы со здоровьем способны погасить любой огонь, тем более что пробиваться к вершинам, судя по всему, опять придется из конца первой сотни мирового рейтинга, куда Шарапова рухнет, если не сыграет на «Ролан Гаррос».

Тем более что в ее жизни, к счастью, есть не только теннис. Кондитерская линейка, дизайн одежды, возможно, проекты, связанные с искусством (влияние молодого человека Александра Гилкса), представительская работа — Шарапова точно найдет, чем себя занять. Собственно, весь последний год россиянка точно не выглядит скучающей или потерянной. Даже наоборот.

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Конечно, нам бы хотелось, чтобы она ушла, выиграв напоследок что-нибудь значимое, а не замученная травмой, но порой обстоятельства оказываются сильнее. Но было бы здорово еще увидеть Шарапову на корте.

Дмитрий Гирин

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