Шарапова снова вне игры. Неужели это конец карьеры?

Источник: AFP 2019

Мария Шарапова снялась с крупного турнира WTA в Риме, который пройдет с 13 по 19 мая. Об этом сообщил авторитетный ресурс Tennis.com. Причина — россиянка по-прежнему не восстановилась от травмы плеча, которая беспокоит ее уже давно.

Мимо Парижа?

Последний раз Шарапова выходила на корт три месяца назад — в конце января на турнире в Санкт-Петербурге. Там 32-летняя спортсменка в первом круге победила Дарью Гаврилову, а затем снялась с матча против Дарьи Касаткиной. Опять же из-за травмы плеча.

Состояние плеча — так себе. Я уже много месяцев над ним работаю, но оно готово не на сто процентов. Еще много работы надо проводить. В конце 2018 года я посчитала, сколько турниров я смогла сыграть. К сожалению, из-за травмы их было всего 11. Это, можно сказать, уже ненормально. Надеюсь, что в этом году здоровье поможет мне и с теннисом пойдет получше. Мария Шарапова российская теннисистка

Увы, ее надежды не оправдались. В этом году получается играть еще меньше. Шарапова пропустила турниры в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами. Ожидалось, что она вернется к началу грунтового сезона — на своих любимых состязаниях в Штутгарте ( 22—28 апреля ). Но 18 апреля стало известно, что в Германии она не выступит, равно как и на супертурнире в Мадриде ( 4—11 мая ). Была надежда на возвращение в Риме, но рухнула и она.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bwd8c9wHLSi/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-20T06:49:23+00:00">19 Апр 2019 в 11:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как Шарапова отказалась от участия на турнирах в Штутгарте и Мадриде, многие опасались, что теперь она, вероятно, не попадет в число «сеяных» на «Ролан Гаррос». Год назад россиянка неплохо провела грунтовый сезон — в столице Испании она дошла до четвертьфинала, а в Риме до полуфинала — благодаря чему вошла в топ-30 мирового рейтинга. Теперь же все набранные тогда очки (215 и 350 баллов соответственно) сгорят и Шарапова опустится в район 50-х мест.

Но теперь, похоже, стоит вопрос не о «посеве», а вообще об участии Шараповой в «Ролан Гаррос». Второй в сезоне турнир «Большого шлема» начинается уже 26 мая — всего через неделю после Рима. Даже если россиянка будет готова там выступать по состоянию здоровья, делать это придется с листа — совсем без игровой практики. Чисто теоретически, можно, конечно, заявиться на небольшие соревнования в Страсбурге или Нюрнберге, которые будут на неделе перед «Ролан Гаррос». Но это крайне маловероятно. Разумнее потренироваться на парижских кортах и не подвергать плечо лишним нагрузкам.

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Огонь и желание

В любом случае, отказ Шараповой от участия в «Ролан Гаррос» кажется все более вероятным и совершенно точно не станет сенсацией. Более того, закрадываются мысли, а не конец ли это карьеры?

«В этом году я хочу выступать на главных турнирах — для меня это “Большие шлемы”. Хочу быть здоровой и сосредотачиваюсь именно на этом», — говорила Шарапова в начале января на турнире в Шэнчжене в ответ на вопрос о планах.

«Давайте доживем хотя бы один год. Потом пойдем на второй, на третий. Конечно, у меня есть внутренний огонь. Если бы у меня не было желания играть в теннис, я бы после Австралии сюда не поехала», — а это ее ответ на тот же вопрос уже в конце января в Санкт-Петербурге.

Огонь и желание, может, и есть, но, увы, эти желания не совпадают с возможностями. К сожалению, у Шараповой не получается нормально готовиться даже к «Большим шлемам», а это она называла своей приоритетной задачей.

Проблемы со здоровьем способны погасить любой огонь, тем более что пробиваться к вершинам, судя по всему, опять придется из конца первой сотни мирового рейтинга, куда Шарапова рухнет, если не сыграет на «Ролан Гаррос».

Тем более что в ее жизни, к счастью, есть не только теннис. Кондитерская линейка, дизайн одежды, возможно, проекты, связанные с искусством (влияние молодого человека Александра Гилкса), представительская работа — Шарапова точно найдет, чем себя занять. Собственно, весь последний год россиянка точно не выглядит скучающей или потерянной. Даже наоборот.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwtXmIHnoXP/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwtXmIHnoXP/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BwtXmIHnoXP/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-26T06:35:10+00:00">25 Апр 2019 в 11:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы она ушла, выиграв напоследок что-нибудь значимое, а не замученная травмой, но порой обстоятельства оказываются сильнее. Но было бы здорово еще увидеть Шарапову на корте.