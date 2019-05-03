Калинская впервые выиграла турнир WTA в парном разряде
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вместе со словачкой Викторией Кузьмовой победила на турнире в Праге в парном разряде.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вместе со словачкой Викторией Кузьмовой победила на турнире в Праге в парном разряде.
Калинская и Кузьмова в финале обыграли Николь Мелихар (США) и чешку Квету Пешке со счетом 4:6, 7:5, 10:7. Матч продолжался 1 час 37 минут.
Для 20-летней Калинской и 20-летней Кузьмовой это первый титул WTA в карьере в парном разряде. Призовой фонд турнира превышает 225 тысяч долларов.