Калинская впервые выиграла турнир WTA в парном разряде

Калинская и Кузьмова в финале обыграли Николь Мелихар (США) и чешку Квету Пешке со счетом 4:6, 7:5, 10:7. Матч продолжался 1 час 37 минут.

Для 20-летней Калинской и 20-летней Кузьмовой это первый титул WTA в карьере в парном разряде. Призовой фонд турнира превышает 225 тысяч долларов.