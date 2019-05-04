Звонарева не пустила Потапову в основную сетку турнира в Мадриде
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева вышла в основную сетку теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева вышла в основную сетку теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
В субботу в решающем матче квалификации 34-летняя теннисистка сломила сопротивление соотечественницы Анастасии Потаповой (12-й номер посева в квалификации) — 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 15 минут.
Соперница Звонаревой по первому кругу станет известна позднее.