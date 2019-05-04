Светлана Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
Кузнецова, получившая от организаторов wild card, в своем стартовом матче обыграла десятую ракетку турнира Арину Соболенко из Белоруссии — 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
Следующей соперницей россиянки станет либо бельгийка Элисон ван Эйтванк, либо швейцарка Белинда Бенчич.