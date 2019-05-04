Гаспарян вышла в основную сетку турнира в Мадриде

Гаспарян вышла в основную сетку турнира в Мадриде

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в основную сетку турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.