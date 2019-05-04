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17:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гаспарян вышла в основную сетку турнира в Мадриде

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в основную сетку турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу Гаспарян в решающем матче квалификации обыграла американку Дженнифер Брэди — 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Соперница россиянки по первому кругу станет известна позднее.

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