Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мадриде

Десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встречалась с россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей 109-е место в мировом рейтинге, и проиграла — 5:7, 4:6.

В 1/16 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся сегодня со словенско-сербским дуэтом Андрея Клепач / Александра Крунич. 5 мая Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в первом круге встретятся с китайско-польским тандемом Чжаосюань Ян / Алисия Росольска. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс начнут парный турнир с 1/8 финала.