Александра Саснович обыграла Анетт Контавейт и вышла в 1/16 финала турнира в Мадриде

В поединке 1/32 финала одиночного разряда Александра Саснович встречалась с эстонкой Анетт Контавейт (15) и проиграла первый сет 0:6. Затем белоруска стала действовать гораздо сильнее и выиграла две партии — 6:3, 6:2.

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