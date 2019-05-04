Циципас стал первым финалистом теннисного турнира в Эшториле
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Эшториле (Португалия), призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Эшториле (Португалия), призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
Циципас, получивший первый номер посева, в субботнем полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира бельгийца Давида Гоффена — 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Второй финалист определится позднее в матче Пабло Куэвас (Уругвай) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).