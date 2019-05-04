Циципас стал первым финалистом теннисного турнира в Эшториле

Циципас стал первым финалистом теннисного турнира в Эшториле

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Эшториле (Португалия), призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.