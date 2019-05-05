Азаренко: Не чувствую себя «старой Викой». Становлюсь более уверенной

«Это первый матч, а он всегда непростой, особенно в таких условиях, когда играешь над уровнем моря. И соперница у меня очень сложная. Учитывая это, сложно реально оценить свой уровень игры, но я довольна тем, как боролась сегодня. Я сконцентрируюсь только на хорошем, буду двигаться дальше и пытаться найти свою игру. Однако победа есть победа, я рада ей.