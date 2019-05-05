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5 мая, источник: Чемпионат.com

Азаренко: Не чувствую себя «старой Викой». Становлюсь более уверенной

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 7:5, 6:4 в первом круге турнира в Мадриде.

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Источник: AP 2019

«Это первый матч, а он всегда непростой, особенно в таких условиях, когда играешь над уровнем моря. И соперница у меня очень сложная. Учитывая это, сложно реально оценить свой уровень игры, но я довольна тем, как боролась сегодня. Я сконцентрируюсь только на хорошем, буду двигаться дальше и пытаться найти свою игру. Однако победа есть победа, я рада ей.

Тренер сказал, что снова увидел «старую Вику»? Не чувствую себя «старой Викой», я стала лучше, чем раньше. Не имею ввиду свои результаты на корте, однако могу сказать, что становлюсь более уверенной. В целом мне не хочется быть «старой Викой». Я намерена продолжать прогрессировать, — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

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