Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мадриде

Ранее белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма также пробились в 1/8 финала, победив словенско-сербскую пару Андрея Клепач / Александра Крунич — 6:1, 1:6, 12:10. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс начнут парный турнир с 1/8 финала.

В одиночном разряде борьбу продолжают две белоруски. Виктория Азаренко в 1/16 финала встретится с американкой Слоан Стивенс, а соперницей Александры Саснович будет словацкая теннисистка Анна-Каролина Шмидлова.