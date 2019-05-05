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27Как «Зенит» стал чемпионом: «Арсенал» обыграл «Локомотив»
5 мая, источник: БЕЛТА

Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мадриде

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти успешно стартовали в парном разряде теннисного турнира в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В матче первого круга белорусско-австралийский дуэт обыграл китайско-польский тандем Чжаосюань Ян / Алисия Росольска — 7:6 (7:2), 6:1.

Ранее белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма также пробились в 1/8 финала, победив словенско-сербскую пару Андрея Клепач / Александра Крунич — 6:1, 1:6, 12:10. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс начнут парный турнир с 1/8 финала.

В одиночном разряде борьбу продолжают две белоруски. Виктория Азаренко в 1/16 финала встретится с американкой Слоан Стивенс, а соперницей Александры Саснович будет словацкая теннисистка Анна-Каролина Шмидлова.

Турнир на грунтовых кортах испанской столицы завершится 11 мая.

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