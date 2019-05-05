Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мадриде
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти успешно стартовали в парном разряде теннисного турнира в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти успешно стартовали в парном разряде теннисного турнира в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче первого круга
Ранее белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма также пробились в 1/8 финала, победив
В одиночном разряде борьбу продолжают две белоруски. Виктория Азаренко в 1/16 финала встретится с американкой Слоан Стивенс, а соперницей Александры Саснович будет словацкая теннисистка
Турнир на грунтовых кортах испанской столицы завершится 11 мая.