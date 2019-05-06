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08:52 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Касаткина сохранила 21-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 6 мая. Россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой 21-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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В активе 21-летней Касаткиной 2355 очков. Мария Шарапова осталась на 28-м месте, имея в активе 1705 очков. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака.

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Рейтинг WTA от 6 мая:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6151 очко;.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5835;.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5682;.

4 (4). Ангелик Кербер (Германия) — 5220;.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5111;.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4921;.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4765;.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386;.

9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275;.

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520…

21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 2355…

28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1705…

35 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1470…

60 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1008…

64 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) — 887…

67 (68). Евгения Родина (Россия) — 820…

75 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 780…

80 (73). Виталия Дьяченко (Россия) — 745;.

81 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 732…

82 (82). Вера Звонарева (Россия) — 731…

90 (89). Екатерина Макарова (Россия) — 681.

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