Россиянка Касаткина сохранила 21-е место в рейтинге WTA
ТАСС, 6 мая. Россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой 21-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
ТАСС, 6 мая. Россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой 21-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе 21-летней Касаткиной 2355 очков. Мария Шарапова осталась на 28-м месте, имея в активе 1705 очков. Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 6 мая:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6151 очко;.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5835;.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5682;.
4 (4). Ангелик Кербер (Германия) — 5220;.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5111;.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4921;.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4765;.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386;.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275;.
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3520…
21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 2355…
28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1705…
35 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1470…
60 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1008…
64 (65). Маргарита Гаспарян (Россия) — 887…
67 (68). Евгения Родина (Россия) — 820…
75 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 780…
80 (73). Виталия Дьяченко (Россия) — 745;.
81 (74). Анастасия Потапова (Россия) — 732…
82 (82). Вера Звонарева (Россия) — 731…
90 (89). Екатерина Макарова (Россия) — 681.
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