Вихлянцева поднялась на 12 позиций в Чемпионской гонке WTA

На минувшей неделе россиянка дошла до четвертьфинала турнира в Праге, где уступила чешке Каролине Муховой. После турнира в Чехии Вихлянцева набрала в Чемпионской гонке 323 очка. В топ-10 гонки изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA, версия от 6 мая:
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3205 очков,
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2556,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2306,
4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855,
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1839,
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757,
7 (7). Ангелика Кербер (Германия) — 1555,
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1366,
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1361,
10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 1246…
21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 697…
36 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 538…
40 (37). Вероника Кудерметова (Россия) — 496…
47 (41). Виталия Дьяченко (Россия) — 443…
56 (47). Вера Звонарева (Россия) — 394…
63 (58). Мария Шарапова (Россия) — 355…
73 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 323…
83 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 303…
86 (86). Анна Блинкова (Россия) — 290…
92 (82). Евгения Родина (Россия) — 276…
97 (88). Дарья Касаткина (Россия) — 257.
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