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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вихлянцева поднялась на 12 позиций в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева поднялась с 85-го на 73-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе россиянка дошла до четвертьфинала турнира в Праге, где уступила чешке Каролине Муховой. После турнира в Чехии Вихлянцева набрала в Чемпионской гонке 323 очка. В топ-10 гонки изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA, версия от 6 мая:

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3205 очков,

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2556,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2306,

4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855,

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1839,

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757,

7 (7). Ангелика Кербер (Германия) — 1555,

8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1366,

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1361,

10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 1246…

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 697…

36 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 538…

40 (37). Вероника Кудерметова (Россия) — 496…

47 (41). Виталия Дьяченко (Россия) — 443…

56 (47). Вера Звонарева (Россия) — 394…

63 (58). Мария Шарапова (Россия) — 355…

73 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) — 323…

83 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 303…

86 (86). Анна Блинкова (Россия) — 290…

92 (82). Евгения Родина (Россия) — 276…

97 (88). Дарья Касаткина (Россия) — 257.

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