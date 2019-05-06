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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Звезды казахстанского тенниса провели мастер-класс в Шымкенте

В преддверии турнира Shymkent Challenger, который стартует сегодня, 6 мая, в Шымкенте, Федерация тенниса Казахстана организовала мастер-класс с участием теннисистов из национальной сборной.

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Данное мероприятие проходило на базе самого крупного торгово-развлекательного центра города и было направлено на популяризацию большого тенниса среди молодежи.

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В мастер-классе приняли участие такие известные казахстанские теннисисты, как: Александр Недовесов, Денис Евсеев, Тимур Хабибулин, Достанбек Ташбулатов и Андрей Голубев.

У жителей города была возможность сыграть с каждым из именитых спортсменов. В ходе игры теннисисты учили азам этой увлекательной игры и делились своим мастерством.

По окончанию мастер-класса была проведена викторина, на которой зрители отвечали на вопросы о теннисе и известных казахстанских спортсменах. Победителям были вручены призы и подарки от партнеров Федерации тенниса Казахстана.

Основной целью Федерации было донесение до населения города не только ценности тенниса в жизни, но и спорта в целом.

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