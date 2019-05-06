Звезды казахстанского тенниса провели мастер-класс в Шымкенте

Данное мероприятие проходило на базе самого крупного торгово-развлекательного центра города и было направлено на популяризацию большого тенниса среди молодежи.

Читайте также Первая ракетка Казахстана вернулся в ТОП-50 рейтинга ATP

В мастер-классе приняли участие такие известные казахстанские теннисисты, как: Александр Недовесов, Денис Евсеев, Тимур Хабибулин, Достанбек Ташбулатов и Андрей Голубев.

У жителей города была возможность сыграть с каждым из именитых спортсменов. В ходе игры теннисисты учили азам этой увлекательной игры и делились своим мастерством.

По окончанию мастер-класса была проведена викторина, на которой зрители отвечали на вопросы о теннисе и известных казахстанских спортсменах. Победителям были вручены призы и подарки от партнеров Федерации тенниса Казахстана.