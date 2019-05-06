Звезды казахстанского тенниса провели мастер-класс в Шымкенте
В преддверии турнира Shymkent Challenger, который стартует сегодня, 6 мая, в Шымкенте, Федерация тенниса Казахстана организовала
В преддверии турнира Shymkent Challenger, который стартует сегодня, 6 мая, в Шымкенте, Федерация тенниса Казахстана организовала
Данное мероприятие проходило на базе самого крупного
В
У жителей города была возможность сыграть с каждым из именитых спортсменов. В ходе игры теннисисты учили азам этой увлекательной игры и делились своим мастерством.
По окончанию
Основной целью Федерации было донесение до населения города не только ценности тенниса в жизни, но и спорта в целом.