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12:25 (мск), источник: ТАСС

Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге лидера рейтинга ATP

ТАСС, 6 мая. Серб Новак Джокович вышел на пятое место в истории по количеству недель, проведенных на высшей строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

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Источник: Reuters

Джокович удерживает лидирующую позицию на протяжении 250 недель. Дольше него на вершине рейтинга находились только швейцарец Роджер Федерер (310 недель), американец Пит Сампрас (286), чех Иван Лендл (270) и еще один представитель США Джимми Коннорс (268).

Джокович является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 73 титула на соревнованиях под эгидой АТР. В составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

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