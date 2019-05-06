Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге лидера рейтинга ATP

Джокович удерживает лидирующую позицию на протяжении 250 недель. Дольше него на вершине рейтинга находились только швейцарец Роджер Федерер (310 недель), американец Пит Сампрас (286), чех Иван Лендл (270) и еще один представитель США Джимми Коннорс (268).

Джокович является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 73 титула на соревнованиях под эгидой АТР. В составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде 2008 года в Пекине.