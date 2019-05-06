Российский теннисист Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге ATP
ТАСС, 6 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 6 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации
В активе 22-летнего теннисиста 2685 очков. Другой россиянин 23-летний Даниил Медведев также сохранил 14-ю позицию в рейтинге (2625). С четвертого на третье место рейтинга поднялся швейцарец Роджер Федерер, также на одну позицию, с десятой на девятую, поднялся грек Стефанос Циципас.
Рейтинг ATP от 6 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11160 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7765;.
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5790;.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 5565;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115;.
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 3780;.
8 (8).
9 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3190;.
10 (9). Джон Иснер (США) — 3085…
13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2685;.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…
86 (89). Андрей Рублев (Россия) — 644.