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16:01 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 6 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: AP 2019

В активе 22-летнего теннисиста 2685 очков. Другой россиянин 23-летний Даниил Медведев также сохранил 14-ю позицию в рейтинге (2625). С четвертого на третье место рейтинга поднялся швейцарец Роджер Федерер, также на одну позицию, с десятой на девятую, поднялся грек Стефанос Циципас.

Рейтинг ATP от 6 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11160 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7765;.

3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5790;.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 5565;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085;.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115;.

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 3780;.

8 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225;.

9 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3190;.

10 (9). Джон Иснер (США) — 3085…

13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2685;.

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

86 (89). Андрей Рублев (Россия) — 644.

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